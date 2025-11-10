Было 5-6 ударов: Россия в последнее время била по ТЭС ДТЭК баллистическими ракетами

Трипольская ТЭС

Отдельные тепловые электростанции ДТЭК были атакованы за последнее время 5-6 баллистическими ракетами.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на сообщение СЕО Д.Трейдинг Дмитрия Сахарука.

«Это уже не „шахеды“, не крылатые ракеты. Некоторые наши ТЭС были атакованы 5-6 баллистическими ракетами за последние удары», — сказал Сахарук во время специальной сессии по ситуации в энергосекторе Украины Киевского форума безопасности в понедельник.

СЕО Д.Трейдинг отметил, что запуск большого количества баллистических ракет стал особенностью последних атак по энергетике, и поэтому особенно важным стало усиление ПВО.

«Восстановление энергетики зависит от того, как нам удается защищаться», — подчеркнул он.

По словам Сахарука, другими предпосылками быстрого восстановления являются резервы оборудования, в том числе и по подобным ТЭС в других странах, наличие финансирования, как собственного, так и от партнеров, а также команды специалистов.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: все ТЭС «Центрэнерго» остановились и перестали генерировать электроэнергию.