Было подавленное состояние: адвокат о мотивах Гуменюка, совершившего взрыв в суде Киева

Гуменюк неоднократно обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и уйти на фронт. Однако суд отвечал отказом.

Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском суде, имел подавленное состояние.

Об этом рассказал его адвокат Александр Свиридовский, передает UWN.

"У него определенным образом подавлено состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и 8 лет продолжают его содержать под стражей", – заявил адвокат.

По словам правозащитника, Гуменюк не раз обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и уйти на фронт. Но суд постоянно продолжал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня, 5 июля, в помещении Шевченковского районного суда города Киева раздался взрыв, совершенный Игорем Гуменюком. По версии обвинения, именно он в 2015 году бросил в сторону стражей порядка гранаты под помещением Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о децентрализации. В результате погибли 4 нацгвардейца.

Игорь Гуменюк принимал участие в Революции Достоинства, некоторое время был бойцом добровольческого батальона "Сич" и воевал в АТО.

Дело Гуменюка длилось уже 8 лет и сегодня суд снова продлил меру пресечения — содержание под стражей.

Сам Гуменюк погиб сегодня от взрывного устройства.