Было предчувствие и обращался в СБУ для консультаций: гражданская жена Шишова рассказала о предостережениях мужа

Было предчувствие и обращался в СБУ для консультаций: гражданская жена Шишова рассказала о предостережениях мужа

Гражданская жена Шишова опровергает версию из самоубийством.

Глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, которого нашли повешенным в Киеве, не мог совершить самоубийство. По крайней мере в эту версию не верит его гражданская жена Божена Жолудь. Она уверяет, что мужчина имел стабильное психологическое состояние, но подозревал о слежке за ним.

Об этом она рассказала в комментарии "Громадському".

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Божена говорит, что в последнее время психологическое состояние у Виталия был нормальным. Проблемы были только финансовые.



"Я не верю в то, что он мог совершить самоубийство. Я на 100% уверена, что это не самоубийство", — сказала Божена.

По ее словам, открытого слежения за мужем она не замечала, но Виталий якобы постоянно проверял, нет ли за ним наблюдения. Она говорит, что у него были какие-то предчувствия.

"Он сидел и смотрел в окошко машины: кто приезжает, кто выходит. Мы обращались в СБУ, когда у нас были какие-то странности. Но это были не заявления, а скорее консультации. И нам говорили: "Следите друг за другом, так что можете исчезнуть и никто не узнает", — рассказала девушка.

Божена также добавила, что знает об автобусе, который, по словам соучредителя "Белорусского дома в Украине" Родиона Батулина, мог следить за Виталием. По ее словам, заявление в полицию Шишов не писал, что подтвердили и в Национальной полиции.

Девушка отметила, что прямых конфликтов у него вроде ни с кем не было, а в окружении были только самые близкие люди. Потому что, объясняет, Виталий не подпускал незнакомых людей и всегда присматривался к ним.

Последний раз девушка видела Виталия ночь на 2 августа: "Я проснулась в 10, его уже не было. В 12 уже всех обзвонила, чтобы они ехали, пока они были в пути — я искала сама".

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Напомним:

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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