"Было сложно": девятилетний украинец отжался 1001 раз и установил рекорд (фото)

"Было сложно": девятилетний украинец отжался 1001 раз и установил рекорд (фото)

Тренер юного спортсмена Анатолий Зинченко увидел в этом событии проявление характера мальчика.

В Украине появился новый рекордсмен. Девятилетний Артем Захаров из села Семеновка Мелитопольского района установил рекорд по количеству отжиманий.

Рекорд был установлен по случаю празднования Дня физической культуры и спорта, который состоялся в Мелитополе, сообщает iz.com.ua.

"Есть новый всеукраинский рекорд: выполнение упражнения сгибание/разгибание рук в упоре лежа (отжимание), количество повторений 1001 раз", — отметил представитель Книги рекордов Украины Никита Семенов.

В свою очередь, мальчик признался, что ему было сложно добиться рекорда.

Фото: iz.com.ua

"Рад, что все получилось, но было сложно отжиматься с самого начала, очень устал", — признался молодой рекордсмен.

В свою очередь тренер юного спортсмена Анатолий Зинченко увидел в этом событии проявление характера мальчика.

Фото: iz.com.ua

"Дома было проще отжиматься, а здесь люди, надо было преодолеть волнение. И почти сразу сегодня у Артема стало сводить пальцы на руках, после сотни повторений, если честно, думал, что все, конец. Но он смог преодолеть себя, когда дошел до 500, понял, что будет борьба, так и получилось, на характере Артем сделал максимум ", — отметил Зинченко.

Фото: iz.com.ua

Радовалась за Артема Захарова и личная группа поддержки во главе с родителями Игорем и Мариной, которые поощряют стремление сына к спорту и рады результатам, которые он демонстрирует.

Но слишком долго отдыхать Артем Захаров не намерен, уже в понедельник у него очередная тренировка по любимому киокушинкай-кан каратэ, которую пропустить никак нельзя, нужно готовиться к очередным соревнованиям.

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