Было-стало: одесситы показали, как выглядит дорога на границе с Молдовой до и после "Большой стройки"

Было-стало: одесситы показали, как выглядит дорога на границе с Молдовой до и после "Большой стройки"

Участок почти завершен.

В Одесской области ремонтируют около 47 км дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", которая является главной транспортной артерией Болградского района и выходит к границе с Молдовой.

Работы выполняют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Участок у КПП "Малоярославец Первый" уже почти закончен. По словам руководителя областного автодора Дмитрия Рыбалки, дорогу не столько ремонтировали, как строили заново. Он продемонстрировал качество до и после.

"Это, фактически, заново построена дорога. Восстановлена основа, устроено 18 см щебеночно-мастичной смеси с добавлением комплексного вяжущего, 10 см крупнозернистого асфальтобетона и финишный слой из 5 см мелкозернистого асфальтобетона", - пояснил Рыбалка.

Следующим шагом станет строительство нового участка дороги, которая сейчас частично проходит по территории Молдовы. Дорогу выведут полностью в пределы Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский поделился видео с новыми детскими садами и школами. По программе "Большая стройка" уже открыто 215 из них.

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