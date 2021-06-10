"Было так много, что казалось, что выпал снег": под Днепром град уничтожил урожай

Градом побило деревья, кусты и овощи.

Город Перещепино Днепропетровской области засыпало градом. Он побил деревья, кусты и овощи.

Об этом сообщает телеграмм канал "Днепр областной".

"В Перещепино выпал огромный град. От непогоды пострадали не только ягода, но и кустарники и деревья. Фото последствий непогоды впечатляют. Града было так много, что казалось — на улице выпал снег", — рассказывают очевидцы.

Местные жители жалуются, что градом побило цветы на клумбах и овощи на огороде.

Напомним, что в Черновцах выпал град размером с перепелиные яйца. Также в городе прошла гроза.

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