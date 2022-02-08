Было тотальное поражение легких: в Луганской области от коронавируса умерла 19-летняя девушка

Было тотальное поражение легких: в Луганской области от коронавируса умерла 19-летняя девушка

Девушку госпитализировали в больницу и сразу в реанимацию.

В Луганской области коронавирус унес жизни девушки. Она пришла сразу в реанмацию.

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Об этом сообщает ГУ "Луганский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Вчера, 7 февраля, от коронавирусной болезни скончалась 19-летняя жительница Северодонецка. Она заболела 2 февраля, а через 4 дня была госпитализирована в местную многопрофильную больницу и сразу в реанимационное отделение.

"Мазок на ПЦР тестирования на COVID-19 отобран в 23.00 6 февраля, 7 февраля получен положительный результат. Несмотря на лечение, 7 февраля девушка скончалась. Причина смерти — ковидная пневмония с тотальным поражением легких", — сообщили в Центре.

Отмечается, что девушка не была вакцинирована.

Напомним, что Великосевериновской амбулатории Кировоградской области семейный врач отстранили от работы потому, что нет справки о прививках от коронавируса. Декларации с женщиной подписали 2400 жителей пяти сел Кропивницкого района, поэтому все они остались без медицинской помощи.

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