Имел троих детей: что известно о погибшем мужчине в стычке с ТЦК в Днепре
В Сети рассказали подробности о днепрянине, которого до смерти избили представители ТЦК в Днепре.
Погибший после избиения военными ТЦКв Днепре Олег Лесин имел троих детей. Ему было 55 лет.
Об этом пишет блогер и волонтер Игорь Лаченков (Лачен).
«6 февраля он вышел с собакой во двор, где встретил представителей ТЦК, которые забили его до смерти», — говорится в сообщении.
«Это мой одноклассник — Олег Лесин. Вечером 6 февраля он вышел с собакой во дворе "Китайской стены". Домой он не вернулся. Его забили насмерть ТЦКашники. Ему должно было исполниться 56. Светлая память, Лесик», — написал в Facebook его одноклассник Александр Прокопенко.
Ранее сообщалось, что полиция задержала троих военнослужащих ТЦК, подозреваемых в жестоком избиении 55-летнего жителя Днепра. В результате полученных травм мужчина скончался.
По словам родственников, погибший жил со своей 18-летней дочерью. Он более 20 лет отработал в правоохранительных органах.
Работникам ТЦК, которых подозревают в причастности к смерти 55-летнего местного жителя, суд избрал меры пресечения.