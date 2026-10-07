"Было всего по одному году": Зеленский рассказал подробности о жертвах атаки России на Прилуки

Атака РФ на Прилуки / © Поліція Чернігівської області

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В Прилуках продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. В результате атаки погибли 18 человек, среди которых четверо детей, а также ранены десятки человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Россия атаковала Прилуки — Зеленский отреагировал

«В настоящее время известно о 18 погибших, и четверо из них — дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым было всего по одному году, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким. Десятки людей ранены, среди них семеро детей», — отметил президент.

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На месте происшествия работают все оперативные службы. Спасателям уже удалось спасти 15 человек, среди которых один ребенок, однако часть жителей до сих пор не выходит на связь.

Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно выбирает террор и целенаправленно наносит ракетные удары по гражданским городам и мирным жителям. По его мнению, подобные действия РФ требуют усиления международного давления на Москву и увеличения военной помощи Украине.

«Именно это выбирает Москва вопреки всем нашим усилиям с партнерами ради приближения мира. И это четкая причина, почему давления на Россию нужно больше и почему оборонных пакетов для Украины нужно больше. Важно, чтобы лидеры это понимали. Важно, чтобы мир сегодня не промолчал», — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, российская ракета полностью разрушила дом семьи в Прилуках на Черниговщине, оставив во дворе воронку глубиной 7-8 метров. Хозяева выжили, потому что буквально за несколько минут до удара успели скрыться в укрытии.

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Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.

Во время российского ракетного удара по Прилукам погибли бывший полицейский, недавно вернувшийся с фронта и мать его жены. Сама же жена, действующая полицейской, получила ранения.

Несмотря на это, во время разбора разрушенного здания спасатели извлекли из-под завалов пятилетнюю девочку, находившуюся там с самого утра. Поисково-спасательная операция продолжается.

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