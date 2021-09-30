Было задание, которое выполнили: Разумков прокомментировал инициативу о своей отставке

Разумков сказал, что у него не было конфликтов со "Слугой народа" и готов прийти на фракцию, если его туда пригласят.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, за отставку которого начали собирать подписи в парламенте, заявил о намерении отстаивать свою позицию, поскольку считает, что оснований для его отзыва нет. По его мнению, фракции "Слуга народа" мол поставили задачу собрать голоса за его отставку.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в комментарии журналистам.

"Заседание фракции "Слуга народа" (об отзыве спикера ВР. — Ред), на сколько мне известно, не было. У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, это другой вопрос. У меня не было конфликтных ситуаций ни с фракцией, тем более, меня не пригласили на фракцию, чтобы о чем-то поговорить, обсудить какие-то конфликты. Думаю, что просто была задача. Давид Георгиевич (Арахамия - Ред.) ее выполнил. Не знаю от кого. Думаю, это какое-то коллективное решение", — высказал мнение Разумков.

Он также заявил, что намерен отстаивать свою позицию и, если его пригласят на фракцию, лично придет.

"Я думаю, что смогу ответить на каждый из вопросов", — сказал председатель ВРУ.

Напомним, 30 сентября стало известно, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о якобы его назначении на место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

А первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко охарактеризовал отношения политсилы и спикера ВР Дмитрия Разумкова как "сложную производственную ситуацию". В то же время действия Дмитрия Разумкова Корниенко называет мол "некомандными".

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