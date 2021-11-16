В Черновцах судили водителя троллейбуса, который перевозил пассажиров больше, чем мест для сидения

В Черновцах судили водителя троллейбуса, который перевозил пассажиров больше, чем мест для сидения

Мужчина отделался устным предупреждением.

В Черновцах судили водителя троллейбуса, который в период карантина перевозил в салоне 32 пассажира вместо разрешенного 21.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Первомайского районного суда Черновцов, пишет "Молодой буковинец".

Отмечается, что на водителя троллейбуса, курсировавшего по маршруту №5, составлен административный протокол из-за того, что он осуществлял перевозку в количестве 32 человек при разрешенном, согласно свидетельству о регистрации, 21 человек, чем нарушил "карантинные" требования правительства.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он указал, что действительно перевозил на несколько пассажиров больше, чем разрешено в условиях карантинных ограничений. По его словам, люди отказывались выходить из общественного транспорта, а у него был четкий график движения троллейбуса и он не мог задерживаться надолго, выгоняя людей на улицу.

Поэтому ему было жаль оставлять людей на остановке, и он решил продолжить движение с большим количеством пассажиров, чем это разрешено.

Первомайский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 44-3 КУоАП и на основании ст. 22 КУоАП освободил его от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Кроме того, суд закрыл производство по делу.

Напомним, что по данным Минздрава, по состоянию на 15 ноября в Украине только две области соответствуют "желтому" уровню эпиднебезопасности: Кировоградская и Тернопольская, еще пять "оранжевые": Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая. Все остальные находятся в "красной" зоне карантина.

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