Быстрее «Формулы-1»: украинский дрон-перехватчик сбил цель на 425 км/ч

Реактивные дроны быстрее «Формулы-1»» / © tsn.ua

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Битва украинских и российских беспилотников выходит на новые безумные скорости. Теперь воздушные дуэли дронов разворачиваются в темпе, превышающем показатели болидов «Формулы-1» или известных японских скоростных поездов.

Больше об этом пишет Business Insider.

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Реактивные дроны уже летают быстрее, чем пилоты «Формулы-1»

Очередным подтверждением столь экстремального противостояния стал отчет Благотворительного фонда Сергея Притулы. Волонтерская организация опубликовала тепловизионную запись с камеры дрона, которая приближается к другому летательному аппарату выше облаков.

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По силуэту цель очень напоминает «Герань-5» — российский ударный дрон, который по своим характеристикам и форме максимально близок к крылатым ракетам.

Камера стремительно сокращает дистанцию до вражеского аппарата и прерывается почти вплотную к нему — это типичный знак успешного или близкого к нему перехвата.

«Беспилотник был уничтожен во время полета на скорости 425 км/ч на высоте более 3 км», — сообщили в фонде.

Скорость 425 км/ч означает, что за одну секунду беспилотник преодолевает расстояние больше длины футбольного поля.

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Видео сняли военные 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка из Полтавской области. Для уничтожения цели подразделение задействовало новый дрон-перехватчик, созданный специально для уничтожения реактивных беспилотников.

По данным украинской разведки, «Герань-5» является российской адаптацией иранского дрона Karrar. Этот аппарат способен разгоняться до 600 км/ч, что делает его самым быстрым из всех российских ударных БпЛА.

Приземление вражеской цели на скорости 425 км/ч стало новым боевым рекордом для украинских перехватчиков.

Для сравнения, абсолютный рекорд скорости в «Формуле-1», зафиксированный во время специального заезда модифицированного болида Honda, составляет 397 км/ч. То есть, зафиксированная в небе скорость оказалась выше показателей автогонок и превысила скорость японских поездов «Синкансен», курсирующих на скорости 320 км/ч.

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Подобные показатели украинские военные фиксировали еще год назад, хотя тогда речь шла только об испытаниях, а не о полноценных атаках. В декабре 2025 года Михаил Федоров, занимавший в тот момент должность министра цифровой трансформации Украины, отмечал, что украинский дрон-перехватчик благодаря специальному двигателю смог разогнаться до 400 км/ч.

Украинские перехватчики, которые стали массово появляться в конце 2024 года как эффективное противодействие «Шахедам», обычно являются винтовыми квадрокоптерами в форме шара. Однако для борьбы с турбореактивными версиями «Шахедов» и новыми ударными дронами разработчики начали оснащать свои изделия реактивными двигателями. Пока неизвестно, какой тип беспилотника применили во время сбития 28 сентября.

В то же время в Министерстве обороны Украины сообщили, что сейчас проходят полевые испытания по меньшей мере четырех типов дронов-перехватчиков, среди которых есть и крылатый беспилотник с катапультным запуском.

Параллельно производитель «Дикі Шершні» опубликовал видео с новейшим перехватчиком Sting-S, который догоняет реактивные дроны. На прошлой неделе представители компании рассказали, что Sting-S является модифицированным перехватчиком квадрокоптерного типа.

«Мадьяр» о деталях борьбы с реактивными «Шахедами»

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в интервью The Telegraph рассказал о ходе технологического противостояния в войне. По его словам, вражеские реактивные «Шахеды» стали новым вызовом, но украинские инженеры в тесном сотрудничестве с военными уже разработали и успешно опробовали первые средства для их перехвата, поэтому закрытие этого «технологического окна» — только вопрос времени.

Отдельно Бровди предостерег от угроз неконтролируемого развития искусственного интеллекта, который назвал «цифровым паноптикумом», который открывает «окно Овертона» и быстро делает опасные вещи нормой для общества.

По его мнению, сочетание искусственного интеллекта с беспилотными и роботизированными комплексами в будущем может создать тяжело управляемое оружие для всего человечества.

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