"Быстро и удобно": в "Дії" сгенерировали уже 11 миллионов COVID-сертификатов

"Быстро и удобно": в "Дії" сгенерировали уже 11 миллионов COVID-сертификатов

По словам Федорова, Минцифры постоянно работает над улучшением удобства услуги.

В "Дії" на сегодняшний день сгенерировали уже 11 млн международных и внутренних COVID-сертификатов.

Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Команда Минцифры последние полгода работает для того, чтобы украинцы могли быстро и удобно получать COVID-сертификаты в "Дії". Без очередей, дополнительных поездок. Это позволило избежать лишних контактов в очередях и сохранить здоровье. На сегодняшний день в "Дії" сгенерировали 11 млн международных и внутренних COVID-сертификатов", – отметил он.

По его словам, Минцифры постоянно работает над улучшением удобства услуги.

"Если вы уже вакцинировались, но еще не получили COVID-сертификат в приложении "Дія", самое время это сделать. Сейчас получить сертификат в приложении можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Нужно только авторизироваться через BankID", — подчеркнул министр.

По его словам, в скором времени стартует программа президента Украины о поддержке украинских предпринимателей.

"Только с зеленым сертификатом в приложении "Дія" вы сможете получить 1000 грн и потратить ее на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии", — заявил Федоров.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Министерстве здравоохранения был озвучен алгоритм действий, который поможет устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата.

Новости Украины: COVID-сертификат об одной дозе вакцинации теперь будет действовать всего 30 дней

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