"Быстро износились колеи": в Запорожской ОВА рассказали подробности подрыва бронепоезда оккупантов в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области на железной дороге вчера, 17 мая, раздался взрыв.

Выяснилось, что взрывчаткой были повреждены колеи под российским бронепоездом.

Детали происшествия рассказали в Запорожской ОГА.

По информации ОВА, российские военные на временно оккупированных территориях Запорожской области не привлекают железнодорожников для обслуживания железнодорожных подъездных путей. Тем не менее, пути продолжают эксплуатировать с перегрузкой, что приводит к их ускоренному износу.

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"Следовательно, в результате такой халатности и при помощи Движения Сопротивления Запорожской области в Мелитополе с путей сошел российский бронепоезд. Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

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