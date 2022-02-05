"Быстрого и легкого выздоровления": Зеленский отреагировал на COVID в Эрдогана

На днях лидеры стран встречались в Киеве.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заболел коронавирусом.
Пост президента явился в его Twitter 5 февраля.
Президент вместе с первой леди Еленой Зеленской пожелали быстрого и легкого выздоровления Эрдогану и его жене Эмине.
"Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления", — говорится в главе государства.
Как сообщалось, Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 5 февраля, сообщил, что заболел COVID-19. Пока он чувствует себя хорошо. Кстати, накануне он находился с официальным визитом в Украину.
Читайте также:
-
У Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о "начале вторжения" в Украину
- Альянс Украина-Турция: поможет ли Эрдоган поставить Путина на место
- Встреча Зеленского и Путина : может состояться и при каких обстоятельствах