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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Быстрого завершения войны ожидать не стоит: командир "Ахиллеса" назвал причины

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко заявил, что скорого окончания войны ожидать не стоит.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Юрий Федоренко

Юрий Федоренко

Странам Запада не стоит надеяться на скорейшее завершение войны. НАТО должно готовиться долго поддерживать Украину, ведь впереди — тяжелая зима, усиление гибридных атак России против Европы и длительная борьба.

Об этом в Facebook написал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Почему война не закончится до зимы

Военнослужащий обратил внимание на позицию заместителя министра обороны США по военной политике Элбриджа Колби во время 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

«Ледяной душ для всех, кто ждал скорый мир: представители США призывают готовиться к войне на годы. Этот месседж прозвучал из уст заместителя министра обороны США по военной политике Элбриджа Колби на 36-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“», — отметил Федоренко.

Он добавил, что эти заявления означают одно: нужно готовиться к тяжелой зиме в Украине, усилению гибридных атак РФ против Европы и понимать, что четких сроков окончания войны нет.

Переговоры с Кремлем и позиция НАТО

Комментируя призывы генсека НАТО Марка Рютте увеличить помощь Украине, Федоренко назвал выводы западных СМИ о провале переговоров с Кремлем слишком категоричными. Он объяснил, что длительная дипломатия всегда решает конкретные задачи: обмен пленными, безопасность в Черном море или временную тишину во время визитов иностранных делегаций.

«В то же время враг будет использовать (и использует) этот механизм для манипуляций и проталкивания собственных интересов — к этому тоже нужно быть готовыми», — подчеркнул военный.

Когда могут начаться переговоры с РФ

По мнению командира, реальное начало мирных переговоров маловероятно в ближайшие несколько месяцев. Он подчеркнул, что Россия считается только с силой, а серьезный разговор станет возможным только тогда, когда враг полностью исчерпает свои ресурсы и потеряет способность наступать.

По его мнению, этот момент приближается, но медленнее, чем хотелось бы. Командир 429-й бригады подытожил, что перед зимой Запад должен усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Юрий Федоренко заявил, что Россия и Украина находятся в периоде эскалации, однако россияне не остановятся, особенно накануне холодов.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры об окончании войны России против Украины могут возобновиться в конце сентября.

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