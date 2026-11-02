Скорую купили, клиника не работает: кто поднял скандал с «заложниками» в Петропавловской Борщаговке

Скандал на Борщаговке: кто такая женщина, заявившая о заложниках в подвале, и кому принадлежала скорая.

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В Сети немало украинцев обратить внимание на медика, которая активно себя вела во время протеста в Петропавловской Борщаговке под Киевом. В соцсетях утверждают, что женщина-врач на Борщаговке совсем не врач.

Пользователи даже нашли ее страницу в соцсетях.

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В Сети предполагали, что это вовсе не работница «скорой», а блоггер, а в здании якобы находится ее родственник.

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Однако официального подтверждения этой информации не было. В конце концов издание «Следствие. инфо» выяснило, что известно об этой женщине-медике.

Клиника зарегистрирована в Николаеве

В издании сообщили, что эта женщина оказалась не владелицей клиники, от имени которой выступала.

Речь идет о 49-летней Валентине Молодой. Она представилась владелицей клиники «Мед-Престиж».

По данным YouControl, «Мед-Престиж» зарегистрировали в 2012 году в Николаеве. Владельцем предприятия является гражданин Израиля Михаил Фурман, ранее владевший российским гражданством.

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Настоящий владелец компании Михаил Фурман заявил «Следству.Инфо», что Молодая не имеет права представляться владелицей.

В комментарии журналистам мужчина сообщил, что клиника прекратила деятельность еще в 2023 году, хотя юридически компанию не ликвидировали.

По его словам, машина, приехавшая в Петропавловскую Борщаговку, была продана последней — в 2024 году.

Чем занимается Валентина Молодая

В настоящее время Валентина Молодая — владелица клиники пластической и эстетической хирургии.

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По данным YouControl, Молодая является основательницей и руководительницей ОО «Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины», Святошинской районной в Киеве федерации дзюдо и единоборств, ООО «Медицинский центр геронтологии, реконструктивной, пластической и эстетической медицины» и представительницей ОО «Всеукраинский альянс граждан социально-патриотических проектов и национального развития „Бок о бок“».

В комментарии изданию начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус сообщил, что полицию на место происшествия вызвала именно женщина, представившаяся врачом. Именно после этого возник конфликт и беспорядки.

«Начали собираться люди. Данная гражданка начала распространять информацию, что там находятся люди, которые, по ее мнению, незаконно лишены свободы и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Ну и после этого уже начали прибывать как местные жители, так и представители правоохранительных органов», — рассказал Бреус.

Можем предположить, что Валентина Молодая впоследствии сама была шокирована последствием своих действий. На одном из видео видно, что после того, как на место конфликта прибыл глава ОП Кирилл Буданов, Валентина просит с ним поговорить и что-то объясняет.

Буданов и молода. Скриншот с видео УНИАН

Ранее командующий Нагвардией генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке военные в СЗЧ из Нацгвардии.

Также он показал этих военных на видео и заверил, что к военнослужащим не применялось никаких противоправных действий.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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