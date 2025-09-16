Быстрый Домашний Интернет от Киевстар за 165 грн/месяц — успейте подключиться

Реклама

Попробуйте Гигабит без доплат и оцените все преимущества качественного и стабильного Домашнего Интернета со скоростью до 1 Гбит/с — в новом тарифе «Оберег РИК» от Киевстара, всего за 165 грн/месяц.

Гигабит дает всей семье возможность пользоваться интернетом одновременно. Загружайте офлайн игры за несколько минут и играйте онлайн с минимальной задержкой, смотрите фильмы в высоком качестве и общайтесь с коллегами на видеоконференциях. Работайте, учитесь, присылайте большие файлы и используйте смарттехнику – все это со скоростью до 1 Гбит/с. Если покрытие гигабитного интернета доступно по вашему адресу, то Гигабит подключится вместе с тарифом.

Что вы получите:

В тариф «Оберег Год» включен Домашний Интернет и 1 Суперсила по выбору;

Суперсилы — это дополнительные услуги, например Гигабит или доступ к Киевстару ТВ;

Стоимость тарифа - 1980 гривен на 12 месяцев, то есть всего 165 грн/месяц;

Услуга Попробуй Гигабит автоматически подключится на три месяца без доплат;

Продолжите использовать Гигабит за 70 грн/месяц или просто подключите соответствующую суперсилу.

Вам также будут доступны дополнительные полезные функции – например, возможность сохранить свой тариф, подключенные услуги и остаток счета при переезде с услугой Изменение адреса. Или Домашний день – услуга, позволяющая пользоваться интернетом целый день всего за 25 гривен, даже если у вас не подключен тариф. Хотите перенести оплату за годовой тариф на 7 дней вперед? Для этого есть Неделя доверия.

Если вы выберете Суперсилу Киевстар ТВ, получите доступ к более чем 20000 фильмам, мультфильмам, сериалам и эксклюзивным проектам, а также более 420 украинских и иностранных телеканалов для просмотра онлайн и в записи. Высокое качество, украинская озвучка и пять профилей для всей семьи, чтобы каждый мог смотреть свое.

Подключить Домашний Интернет от Киевстар можно бесплатно — проверьте, есть ли покрытие по вашему адресу, оставьте заявку и подождите, пока оператор Киевстар перезвонит вам. Мастер придет в ближайшее время или даже в тот же день, если дозакажите услугу Быстрое подключение. Киевстар предоставляет стабильную и быструю связь — использует устойчивое и надежное оптоволокно и устанавливает источники бесперебойного питания по всей Украине, чтобы интернет работал даже тогда, когда свет отсутствует.

Платите один раз в год и пользуйтесь интернетом со скоростью до 1 Гбит/с без ограничений — подключите «Оберег Год» прямо сейчас за несколько кликов.