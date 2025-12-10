- Дата публикации
Категория
Украина
Быстрый мир или капитуляция Украины: главные новости ночи 10 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 декабря 2025 года:
Мир для Украины сегодня ближе, чем когда-либо — президент Финляндии Читать далее –>
Трамп пытается разорвать союз США и Европы — Папа Римский Читать далее –>
Цена на российскую нефть рекордно рухнула — Bloomberg Читать дальше –>
Нам светит либо полная, либо частичная капитуляция — военный сделал нелестный прогноз мирных переговоров .
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>