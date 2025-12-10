ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
476
Время на прочтение
1 мин

Быстрый мир или капитуляция Украины: главные новости ночи 10 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Владимир Зеленский, Дональл Трамп и Путин

Владимир Зеленский, Дональл Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 декабря 2025 года:

  • Мир для Украины сегодня ближе, чем когда-либо — президент Финляндии Читать далее –>

  • Трамп пытается разорвать союз США и Европы — Папа Римский Читать далее –>

  • Цена на российскую нефть рекордно рухнула — Bloomberg Читать дальше –>

  • Нам светит либо полная, либо частичная капитуляция — военный сделал нелестный прогноз мирных переговоров .

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

476
