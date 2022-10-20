Быстрый RESTART: какие строительные материалы необходимы для ремонта поврежденного войной жилья

Полномасштабное вторжение России принесло в Украину много разрушений и заставило миллионы людей покинуть свои дома, чтобы сохранить жизнь. Больше всего в результате войны пострадала гражданская инфраструктура и жилищный фонд. Так, из-за боевых действий на территории нашего государства было повреждено более 120 тысяч частных домов и около 20 тысяч многоэтажек, и это количество, к сожалению, ежедневно растет, а война продолжается. Как и, несмотря ни на что, продолжается возвращение в Украину ее граждан.

По разным данным, уже почти 2,5 млн украинцев вернулись домой, чтобы постепенно начать восстанавливать свою жизнь, поскольку, несмотря на спокойствие и отсутствие воздушных тревог за границей, родной дом — самое дорогое и самое ценное место для каждой семьи. В общей сложности, почти 93% украинцев планируют вернуться домой и хотят сделать это как можно скорее.

С чем могут столкнуться те, кто решил вернуться домой? С высокой вероятностью, они застанут дома с легкими и незначительными повреждениями, или страшные разрушения и полностью уничтоженные здания. Для подавляющего большинства восстановление дома даже после незначительных повреждений является очень эмоциональным и тяжелым моментом, в котором хочется иметь больше уверенности в результате.

Рядовой гражданин, не имевший никогда отношения к проведению ремонтных работ, не знает, как именно правильно отремонтировать свое жилье. К тому же никто не хочет иметь дополнительный стресс с выбором материалов, а просто мечтает избавиться от следов войны и восстановить свой дом. Не желая погружаться в проблемы с процессом ремонта, некоторые оставляют это до лучших времен и считают, что правильнее дождаться государственных программ по восстановлению жилья, и могут продолжать жить в помещении с трещинами или повреждениями от осколков.

Поэтому вопрос восстановления жилья сегодня чрезвычайно актуален и важен. Но, скорее всего, большое государственное восстановление и запуск специальных программ по восстановлению начнутся только после полного завершения войны, и украинцам нужно самостоятельно позаботиться о поврежденном доме и сделать ремонт. Тем более что впереди зима и наступление холодов.

Но перед этим нужно понять, с какими именно последствиями боевых действий вы будете иметь дело. Так, самыми частыми повреждениями в домах, которые получили и продолжают получать разрушения в результате войны, являются:

следы от обстрелов ;

; повреждение стен осколками от снарядов и пуль;

от снарядов и пуль; следы копоти и затопления от пожаров;

от пожаров; трещины на стенах ;

; разрушение оконных и дверных откосов от взрывных волн;

от взрывных волн; частичное повреждение системы утепления.

Чтобы устранить эти повреждения, образованные в результате войны, нужно рационально и правильно подобрать строительные материалы. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время и деньги. Специалисты бренда Alpina разработали специальную линейку материалов, составляющую целостную систему для быстрого ремонта RESTART. Она включает в себя интерьерные и фасадные краски, финишную и ремонтную шпатлевку, грунт, который поможет самостоятельно или с помощью мастера избавиться от повреждений и последствий военных действий, а также станет легким, временным и экономным решением для ремонта интерьера и фасада.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

"Пока продолжаются военные действия, нарабатываются государственные механизмы по восстановлению жилья, проблема с временным ремонтом стоит очень остро. Впереди зима и многие хотят успеть отремонтировать повреждения в своих домах. Мы понимаем, что средств в кошельках украинцев становится все меньше и для полноценного ремонта не хватит ресурса, да и начинать его нет смысла, пожалуй, пока еще есть риск обстрелов. Вот такой частичный и экономный тип восстановления жилья, который мы предлагаем, сейчас является очень выгодным решением для рядового украинца. Доступная цена, удобная упаковка, понятные и легкие процессы и этапы ремонта стали основными критериями при создании линейки RESTART", — отмечает Вячеслав, специалист по развитию фасадных решений, маркетолог бренда Alpina.

Все материалы линейки Alpina EXPERT RESTART специально разделены на удобные наборы, что поможет вам с легкостью подобрать нужные материалы для определенного типа повреждений. Так, например, самые частые проблемы с фасадом, такие как трещины или следы от осколков на наружной стене, частичное повреждение утепления, восстановление наружных откосов окон и дверей, легко будет восстановить с помощью шпатлевки ремонтной универсальной и краски фасадной. Следует отметить, что в системе быстрого ремонта Alpina EXPERT RESTART универсальная минеральная шпаклевка может использоваться как для заполнения трещин и дефектов, так и в качестве клеевого раствора для приклеивания теплоизоляционных плит, а также как армирующая смесь при восстановлении системы утепления.

Фото: ТСН.ua

Линейка Alpina EXPERT RESTART также идеально подходит и для внутренних ремонтных работ. Легко и быстро избавиться от трещин внутри дома, обработать откосы после замены окон, а также идеально выровнять и подготовить поверхность под покраску внутри помещения можно с помощью Alpina EXPERT Шпаклевка финишная интерьерная в дополнении с грунтом глубокого проникновения и интерьерной краской. Краска же изолирующая универсальная поможет избавиться от следов копоти или потопа.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Более того, специалисты бренда Alpina разработали рекомендации, где есть конкретные пошаговые советы, инструкции или видео с четким и понятным описанием каждого из этапов ремонта. Они помогут выбрать правильные продукты и, как следствие, сэкономить средства и ускорить восстановление дома.

Более подробно с полезными советами и этапами восстановления вы можете ознакомиться на канале YouTube или в инструкциях на сайте бренда Alpina.

Программа RESTART даст вам возможность быстро и качественно восстановить дом, подарит уют и позволит дождаться послевоенного восстановления.

Альпина. И жилье станет домом!