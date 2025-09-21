"Быть бусифицированным - не равняется быть мертвым": военный о мобилизации и службе

Станислав Бунятов с исковым «Осман»

Реклама

Улучшать мобилизацию в армию нужно не путем «отлавливания» граждан работниками ТЦК, а повышением денежного поощрения и демонстрацией реальных реалий службы и жизни солдата.

Такое мнение высказал украинский военный батальон «Айдар», сержант и.о. командира взвода Станислав Бунятов с позывным «Османом», автор Telegram-канала «Говорят Снайпер» в интервью ютуб-каналу Informer.

Проблемы ТЦК и демотивация в армии

Станислав Бунятов отмечает, что «демонизация ТЦК» в значительной степени возникла не на пустом месте, ведь «есть случаи» неправомерных действий ТЦК, получающих широкую огласку в стране. Однако, по его мнению, проблема гораздо глубже, чем кажется, и касается она не только «отловляющих людей исполнителей».

Реклама

"Это комплексная проблема всей армии, почему люди не хотят присоединяться [в ряды армии - ред.]", - подчеркнул Осман.

Он считает, что это происходит в основном потому, что люди не понимают, куда идут, в какие условия могут попасть, и какие знания там понадобятся.

Плохая пропаганда и неиспользованный потенциал

По мнению Османа, одна из ключевых причин – это «реально плохая пропаганда». Люди, даже с высшим образованием, боятся уходить в армию. Он считает, что это происходит в то время, когда идет полным ходом расширение опытных подразделений – батальоны превращаются в полки, бригады в корпуса. В этих подразделениях, по словам военного, очень нужны должности, не требующие непосредственного участия в боях на передовой.

«Я считаю счастьем то, что к нам попадают из ТЦК такие люди, и мы их переформатируем под эту работу, и они в принципе очень удачно работают», — сказал он, указывая на нераскрытый потенциал мобилизованных.

Реклама

Денежное поощрение и реальное освещение службы

Военный Осман предлагает изменить подход к мобилизации, отойдя от «отлавливания» людей. По его мнению, единственный эффективный вариант – это перейти на денежное поощрение граждан, как это делает враг.

«Денежное поощрение определенным образом влияет на мотивацию уходить в армию», — отметил он. Также Осман отметил необходимость нормальной пропаганды и правдивого освещения жизни подразделений.

«Пресслужбы бригад должны заниматься конкретно документальными фильмами о своих бригадах. А наши медиа, в том числе там ТВ-марафон и другие каналы, должны серьезно это освещать и показывать людям, что такое действительно служба и что быть «бусифицированным» не равно быть мертвым», — подчеркнул Осман.

Он добавил, что несмотря на то, что более 60% военных ВСУ являются «бусифицированными» (т.е. перемещенными с места регистрации военнообязанных), уровень самовольного ухода из частей (СЗЧ) остается достаточно низким. А если такие случаи и случаются, то они чаще встречаются в пехотных подразделениях, поскольку «из людей, переживших штурмы, мало кто хочет туда возвращаться».

Реклама

Напомним, в Украине заработала новая процедура, позволяющая мужчинам и женщинам старше 60 лет подписывать контракт на военную службу. Это означает, что чувствующие силы и желания украинцы старшего возраста теперь могут присоединиться к Вооруженным силам Украины.