"Быть свободными – наш выбор, и он определяет нашу судьбу": Зеленский обратился к студентам ведущих вузов США (видео)

"Быть свободными – наш выбор, и он определяет нашу судьбу": Зеленский обратился к студентам ведущих вузов США (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед ведущими университетами США. Главный месседж руководителя Украины – правильный выбор в жизни каждого человека.

К встрече с главой государства присоединились представители около полусотни университетов США, в том числе Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University.

Об этом сообщил Офис президента и опубликовал видеоконференцию.

Прямую трансляцию в кампусах смотрели около 5,5 тыс. американских студентов.

"Украина свой выбор сделала. Наше государство больше никогда не будет жертвой. Не будет просто наблюдателем за жизнью – в том числе и своей жизнью. Мы можем, хотим и будем субъектами в жизни. Вот откуда наша сила, наше мощное стремление к свободе, за которую мы боремся для себя", — написал Зеленский на своей странице в телеграм.

Свое выступление украинский президент завершил национальным лозунгом "Слава Украине!"

Владимир Зеленский поговорил со студентами крупнейших американских университетов о выборе

Стоит отметить, что Владимир Зеленский также готовится к общению с украинскими студентами ведущих ВУЗов Украины. "В своем обращении к ним отвечу на некоторые важные сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны. И ожидаю глубоких вопросов от них, от наших студентов", – сказал он.

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