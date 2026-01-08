Бытовая техника с "сюрпризом": в Киеве задержали наркоторговца

В Киеве задержали иностранца с кокаином на 35 миллионов гривен / © Национальная полиция Украины

Полицейские Киева задержали 37-летнего иностранца, организовавшего сбыт наркотиков в столице. В ходе обыска в арендованном микроавтобусе правоохранители изъяли около четырех килограммов кокаина, замаскированного в коробках из-под бытовых товаров.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По информации полиции, по рыночным ценам стоимость изъятого товара составляет около 35 миллионов гривен. Операцию по разоблачению провели следователи Шевченковского управления полиции вместе с бойцами спецподразделения ППОП №1.

Как сообщил глава местной полиции Игорь Падюк, фигуранта остановили на одной из улиц города непосредственно во время перевозки очередной партии наркотиков для последующей продажи. Кроме «товара», правоохранители изъяли транспортное средство и мобильный телефон злоумышленника.

Сообщается, что фигуранту сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупных размерах. По решению суда он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, чтобы установить сообщников задержанного и полную сеть поставок наркотиков.

