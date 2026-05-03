Украина
124
1 мин

Бюджет-2026 могут срочно изменить: что готовит правительство и о каких суммах идет речь

Правительство планирует внести срочные изменения в госбюджет, заявил нардеп.

Катерина Сердюк
Бюджет

Бюджет

В Украине готовят существенные изменения в госбюджет 2026, которые могут внести уже в ближайшее время. После заседания Совета состоялась закрытая встреча представителей фракций и правительства, где были озвучены основные параметры будущих правок.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк.

Что известно об изменениях

По предварительным данным правительство планирует подать изменения в бюджет ориентировочно до 12 мая и просить парламент оперативно их принять. Среди ключевых пунктов:

  • включение так называемого репарационного кредита ЕС в объеме около 90 млрд евро;

  • перераспределение средств на план устойчивости в пределах 200-270 млрд грн;

  • корректировка оборонительных расходов.

«Кроме того, Раде предстоит проголосовать ратификацию Соглашения о репарационном кредите от ЕС на 90 млрд на 2026-2027 год», — добавил Железняк.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 мая стартует ряд изменений, касающихся мобилизации, социальных выплат и льгот. В частности, обновляется подход к бронированию и процедурам мобилизации, а часть граждан может потерять отдельные льготы, в частности на электроэнергию, из-за изменения критериев их предоставления. Также с началом неотапливаемого сезона перечисляются субсидии, а часть получателей должна обновить данные, иначе выплаты могут быть отменены или уменьшены. Отдельно меняется порядок доступа к бесплатным лекарствам, в частности для пациентов, которые проходят гормональную терапию: теперь они будут предоставляться по электронному плану лечения.

