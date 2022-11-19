Бюджетные блюда на Новый год 2023: простое меню на праздничный стол

Празднование Нового 2023 года будет для украинцев совсем не таким, как это было в прошлые годы. Но собраться с родными за праздничным столом все-таки хочется. Чтобы сэкономить, следует приготовить бюджетные блюда на Новый год. Меню и рецепты собраны в материале ТСН.ua.

Чтобы приготовить бюджетные блюда на Новый 2023 год, не стоит откладывать планировку на декабрь. Лучше заранее подумать о рецептах, составить перечень необходимых продуктов и закупить те, которые могут долго храниться. Чем раньше вы решите, что приготовить на Новый год 2023, тем больше сможете сэкономить.

Как создать экономный праздничный стол на Новый год 2023

Много продуктов для формирования новогоднего меню не требуется. Если сделать правильный подсчет и избежать приобретения дорогих товаров, можно создать бюджетное меню на Новый год. Отличный ужин можно приготовить из следующих продуктов:

говядина, курица;

фрукты, овощи по сезону, зелень;

майонез;

сухофрукты;

рыбные консервы;

маринованные огурцы, помидоры;

ветчина, сыр, колбаса;

орехи;

яйца;

разрыхлитель, мука, сметана, сахар;

масло;

консервированный горошек, кукуруза;

растительное масло.

Если взять за основу этот список, можно приготовить простые блюда на Новый год 2023, которые будут вкусными и полезными.

Вкусные закуски на Новый год 2023: бюджетно и легко

Оригинальные закуски всегда украшают новогодний стол и радуют гостей простотой. Не нужно покупать дорогую красную икру или другие продукты. Ведь можно приготовить бюджетные блюда на Новый год 2023, которые будут не менее вкусными.

Сырные шарики с селедкой: рецепт

Сырные шарики с селедкой: рецепт

Что вам понадобится:

3 желтка;

150 г свеклы;

120 г твердого сыра;

2 зубчика чеснока;

100 г филе сельди;

150 г моркови;

2 столовые ложки майонеза;

3 белка;

25 г орехов.

Приготовление не требует много времени:

В глубокой миске соединить отварную тертую свеклу, 60 г твердого сыра, 1 зубчик чеснока (выдавленный) и желтки. Добавить столовую ложку майонеза. Всё перемешать. Из массы сформировать небольшие котлетки, которые нужно приплюснуть, чтобы можно было выложить на середину кусочек сельди. Затем сформировать шарики. В другой глубокой миске соединить отварную тертую морковь, белки, измельченные орехи, 60 г сыра, одну столовую ложку майонеза, перемешать. Снова сформировать небольшие котлетки, положить на середину кусочек сельди и завернуть.

Закуска на Новый год: сосиски с сыром в лаваше

Сосиски с сыром в лаваше

Если вам не нравятся сосиски, можно использовать в качестве начинки мясной фарш (желательно сухой, чтобы не вытекал сок).

Что нужно взять:

3 вареных яйца;

150 г твердого сыра;

2 листа лаваша;

70 г сметаны;

6 сосисок (или фарш);

30 мл молока;

1 сырое яйцо;

соль и перец.

Процесс приготовления таков:

Яйца и сыр натереть, добавить сметану и специи. Смешать. Лаваш нарезать полосками, чтобы они были немного больше сосиски. Край лаваша нужно смазать сырной массой, положить сосиску и завернуть. Сделать кляр из молока, яйца и специи. Обмочить трубочки и пожарить до золотистого цвета.

Сырные конвертики

Сырные конвертики

Такая закуска на Новый год 2023 года очень просто готовится и не нуждается в стоимостных ингредиентах.

Что вам понадобится:

3 упаковки плавленых сырков;

2 лаваша;

1 пучок зелени (по своему вкусу);

1 яйцо;

3 зубчика чеснока.

Как приготовить такое дешевое блюдо на Новый год:

Зелень измельчить и смешать с чесноком. Предварительно его пропустить через пресс. Лаваш порезать на квадратики. Распределить зелень, а затем положить половину плавленого сырка. Свернуть, чтобы получились конвертики. Смазать обе стороны во взбитом яйце и обжарить.

Недорогие салаты на Новый год 2023

Вкусные, легкие и сытные салаты также являются обязательным блюдом на праздничном столе. Если вы не хотите готовить "Оливье" или "Винегрет", но хотите сэкономить, можно использовать рецепты, которые будут описаны ниже.

Салат на Новый год 2023 с твердым сыром и крабовыми палочками

Салат с твердым сыром и крабовыми палочками

Что вам понадобится:

4 яиц;

200 г крабовых палочек;

100 г твердого сыра;

1 яблоко;

лимонный сок;

пучок укропа;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление не требует много времени:

Натереть сыр, крабовые палочки, яйца (белки и желтки отдельно), яблоко. Яблоко нужно обязательно полить лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Салат выкладывается слоями: белок – сыр – крабовые палочки – яблоко – желтки. Каждый слой смазывается сеточкой из майонеза. Сверху посыпать измельченным укропом (края) и оставшимися крабовыми палочками.

Рецепт новогоднего салата без майонеза

Салат без майонеза

Ингредиенты, которые вам потребуются:

250 г крабовых палочек;

1 банка кукурузы;

1 яйцо;

3-4 свежих огурца;

1 пучок укропа;

половина лимона;

соль и перец.

Процесс приготовления такой:

Огурцы и крабовые палочки порезать кубиками или соломкой (как вам выгоднее). Добавить измельченный укроп и кукурузу. Соединить все ингредиенты, заправить лимонным соком и специями. Украсить кусочком яйца.

Горячие блюда на Новый год 2023: простые, бюджетные, вкусные

Без горячих блюд на праздничном столе обойтись тяжело. Чтобы сэкономить, но приготовить что-нибудь вкусное и полезное, лучше отдать предпочтение мясу курицы.

Запеченные куриные окорочка в сметанно-томатном соусе

Запеченные куриные окорочка в сметанно-томатном соусе

Ингредиенты:

4 окорочка;

1 столовая ложка томатной пасты;

1 столовая ложка сметаны;

2-3 зубчика чеснока;

соль и перец.

Как готовить:

Окорочка положить в глубокую миску, выдавить чеснок, добавить соль и перец, томатную пасту и сметану. Хорошо натереть курицу. Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 30-40 мин в холодильнике. Выложить мясо на противень. Запекать в духовке в течение 40 мин (время зависит от размера бедер) при температуре 180 градусов.

Фаршированный картофель с грибами

Фаршированный картофель с грибами

Что нужно взять:

6 картофелин;

300 г шампиньонов;

100 г копченой ветчины (можно без нее, если вы готовите вегетарианский вариант);

1 яйцо;

50 г твердого сыра.

Процесс приготовления совсем нетрудный:

Картофель нужно тщательно помыть, а затем немного срезать только одну его сторону. Положить той стороной вниз, выпекать при температуре 200 градусов 15 минут (здесь все зависит от сорта). Немного охладить готовый картофель, с помощью ложки удалить немного середины (должен получиться "челнок"). Обжарить грибы, добавить к ним натертый сыр, нарезанную кубиками ветчину, яйцо и тщательно перемешать. Смесью зафаршировать картофель и запекать еще 15 минут при температуре 180 градусов.

Дешевые десерты на Новый год 2023

Новогодний стол – это не только закуски, салаты и горячие блюда. Обязательно должны быть десерты. Не нужно покупать торты или другую выпечку. Или тратить много времени на приготовление. Помните, что могут быть и бюджетные блюда на Новый год. Особенно если заранее подумать над рецептами.

Порционный десерт "Птичье молоко"

Десерт "Птичье молоко"

Лучше всего подавать этот десерт в прозрачных бокалах или порционных мисочках.

Вам нужно взять:

150 мл воды;

15 г желатина;

150 г сахара;

500 г 20% сметаны;

1,5 столовых ложки 15% сметаны;

100 г чёрного шоколада.

Процесс приготовления очень прост:

Желатин залить с водой, перемешать и оставить, чтобы он разбух. В миске взбить сахар и сметану. Часть этой смеси нужно положить в желатин, перемешать. Затем массу из желатина добавить ко всей сметане и продолжать взбивать. Выложить в красивые формочки, поставить на 1 час в холодильник. Шоколад растопить, добавить 15% сметану, выложить на десерт и распределить равномерно.

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