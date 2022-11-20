Бюджетный пирог на заварке, который можно приготовить когда в холодильнике пусто

Рецепт вкусного, суперэкономного пирога без яиц и молока, для приготовления которого не требуется много времени, миксера - читайте в материале ТСН.ua
Преимущества пирога на заварке:
- Пирог очень бюджетный, минимум недорогих продуктов, которые есть у каждой хозяйки.
- Рецепт не сложен, приготовить может каждый.
- Для перемешивания ингредиентов, не нужен миксер или блендер, отлично справится ложка, что, безусловно, важно в условиях отключений электроэнергии.
- И самое главное, пирог получается такой же вкусной, как и дорогая выпечка.
Ингредиенты для приготовления теста:
- сахар – 100-150 г,
- варенье без косточек – 4 стол. ложки,
- подсолнечное масло – 4 стол. ложки,
- мука — 250 г,
- соль по вкусу,
- сода — 1 чайная ложка,
- уксус – 1 стол. ложка.
Рецепт приготовления пирога на заварке:
- 2 чайных пакетика черного чая заливаем 200 мл кипятка, дадим время настояться и остыть.
- Отдельно в миску высыпаем 250 г муки, добавляем пол стакана, можно чуть больше сахара (в зависимости от того, насколько кислое или сладкое варенье). Добавляем одну чайную ложку соды, перемешиваем ложкой.
- В охлажденную заварку добавляем уксус, по 4 столовых ложки масла и варенья, щепотку соли. Все тщательно перемешиваем до однородности.
- Вливаем жидкую часть теста в миску с мукой, перемешиваем.
- Дно формы застилаем пергаментом, бока смазываем растительным маслом. Выливаем тесто, разравниваем.
- Выпекаем пирог в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут до сухой зубочистки.
По желанию можно приготовить помадку.
Ингредиенты для приготовления помадки:
- какао – 1 стол. кровати,
- сахар – 2 стол. ложки,
- вода – 2 стол. ложки,
- сливочное масло – пол столовой ложки.
Приготовление помадки для пирога:
- Все ингредиенты добавляем в сковороду.
- На небольшом огне подогреваем 1-2 минуты, перемешивая до однородности.
- Готовой помадкой поливаем пирог.
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