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Бюджетный пирог на заварке, который можно приготовить когда в холодильнике пусто

Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
2 мин
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Бюджетный пирог на заварке, который можно приготовить когда в холодильнике пусто

Рецепт бюджетного пирога на заварке

Рецепт вкусного, суперэкономного пирога без яиц и молока, для приготовления которого не требуется много времени, миксера - читайте в материале ТСН.ua

Преимущества пирога на заварке:

  • Пирог очень бюджетный, минимум недорогих продуктов, которые есть у каждой хозяйки.
  • Рецепт не сложен, приготовить может каждый.
  • Для перемешивания ингредиентов, не нужен миксер или блендер, отлично справится ложка, что, безусловно, важно в условиях отключений электроэнергии.
  • И самое главное, пирог получается такой же вкусной, как и дорогая выпечка.

Ингредиенты для приготовления теста:

  • сахар – 100-150 г,
  • варенье без косточек – 4 стол. ложки,
  • подсолнечное масло – 4 стол. ложки,
  • мука — 250 г,
  • соль по вкусу,
  • сода — 1 чайная ложка,
  • уксус – 1 стол. ложка.

Рецепт приготовления пирога на заварке:

  • 2 чайных пакетика черного чая заливаем 200 мл кипятка, дадим время настояться и остыть.
  • Отдельно в миску высыпаем 250 г муки, добавляем пол стакана, можно чуть больше сахара (в зависимости от того, насколько кислое или сладкое варенье). Добавляем одну чайную ложку соды, перемешиваем ложкой.
  • В охлажденную заварку добавляем уксус, по 4 столовых ложки масла и варенья, щепотку соли. Все тщательно перемешиваем до однородности.
  • Вливаем жидкую часть теста в миску с мукой, перемешиваем.
  • Дно формы застилаем пергаментом, бока смазываем растительным маслом. Выливаем тесто, разравниваем.
  • Выпекаем пирог в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут до сухой зубочистки.

По желанию можно приготовить помадку.

Ингредиенты для приготовления помадки:

  • какао – 1 стол. кровати,
  • сахар – 2 стол. ложки,
  • вода – 2 стол. ложки,
  • сливочное масло – пол столовой ложки.

Приготовление помадки для пирога:

  • Все ингредиенты добавляем в сковороду.
  • На небольшом огне подогреваем 1-2 минуты, перемешивая до однородности.
  • Готовой помадкой поливаем пирог.

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Дата публикации
Просмотры
326
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