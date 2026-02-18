ТСН в социальных сетях

Бюро экономической безопасности ликвидировало миллиардную налоговую аферу на махинациях по НДС

В Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налога на добавленную стоимость с общим объемом сделок на 1,6 млрд грн.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, в схеме была задействована группа предприятий-импортеров, зарегистрированных в Одесской области. Сумма НДС в общем объеме поставки составила 269 млн. грн.

Как работала схема

Аналитики установили, что группа лиц на территории Одесской и Днепропетровской областей из-за подконтрольных компаний незаконно формировала налоговый кредит при импорте товаров народного потребления.

В дальнейшем в документах изменялась номенклатура продукции: фактически импортируемые товары отражались как картон, строительные материалы или минеральные удобрения. Это позволяло создавать фиктивный налоговый кредит, который использовался для уменьшения обязательств по НДС.

К реализации схемы были привлечены 17 предприятий, ранее зарегистрированных в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. У них была положительная налоговая история и основные производственные средства на балансе, что обеспечивало безусловную регистрацию налоговых накладных.

В конце 2024 – начале 2025 года эти компании перерегистрировали на других лиц и перевели на налоговый учет в Одесскую область.

Следствие установило, что незаконно сложившимся налоговым кредитом воспользовались отдельные предприятия реального сектора экономики. Используя его, они уменьшали сумму НДС, которая должна была быть уплачена в бюджет.

В результате налоговые обязательства искусственно занижались.

В БЭБ сообщили, что деятельность всех предприятий, задействованных в схеме, заблокирована, а возможность использования остатка налогового кредита остановлена.

Детективы проводят досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер ущерба, нанесенного государству.

