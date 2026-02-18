- Дата публикации
Бюро экономической безопасности ликвидировало миллиардную налоговую аферу на махинациях по НДС
В Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налога на добавленную стоимость с общим объемом сделок на 1,6 млрд грн.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, в схеме была задействована группа предприятий-импортеров, зарегистрированных в Одесской области. Сумма НДС в общем объеме поставки составила 269 млн. грн.
Как работала схема
Аналитики установили, что группа лиц на территории Одесской и Днепропетровской областей из-за подконтрольных компаний незаконно формировала налоговый кредит при импорте товаров народного потребления.
В дальнейшем в документах изменялась номенклатура продукции: фактически импортируемые товары отражались как картон, строительные материалы или минеральные удобрения. Это позволяло создавать фиктивный налоговый кредит, который использовался для уменьшения обязательств по НДС.
К реализации схемы были привлечены 17 предприятий, ранее зарегистрированных в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. У них была положительная налоговая история и основные производственные средства на балансе, что обеспечивало безусловную регистрацию налоговых накладных.
В конце 2024 – начале 2025 года эти компании перерегистрировали на других лиц и перевели на налоговый учет в Одесскую область.
Следствие установило, что незаконно сложившимся налоговым кредитом воспользовались отдельные предприятия реального сектора экономики. Используя его, они уменьшали сумму НДС, которая должна была быть уплачена в бюджет.
В результате налоговые обязательства искусственно занижались.
В БЭБ сообщили, что деятельность всех предприятий, задействованных в схеме, заблокирована, а возможность использования остатка налогового кредита остановлена.
Детективы проводят досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер ущерба, нанесенного государству.