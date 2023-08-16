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Бюро экономической безопасности назначило нового директора: кто им стал

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Бюро экономической безопасности назначило нового директора: кто им стал

Андрей Пащук, директор Бюро экономической безопасности / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Назначенное лицо будет осуществлять всеобщую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений.

Новым директором БЭБ стал Андрей Пащук, который работал в ведомстве с ноября 2022 года.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Подробности

В прошлом году Пащука назначили как победителя конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.

"В настоящее время и.о. Директора БЭБ будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата (ГА) и территориальных управлений (ТУ) БЭБ и будет обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных Законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что предыдущее руководство БЭБ отстранили от исполнения обязанностей. Как отмечают в ведомстве, речь идет об Эдуарде Федорове, который уволен по согласию сторон 14 августа 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
651
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