Бюро экономической безопасности заработает через два месяца: директор ведомства назвал свою зарплату

Ожидалось, что БЭБ заработает 25 сентября.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) может начать работу примерно в конце ноября этого года.

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Об этом на пресс-конференции заявил директор новосозданного органа Вадим Мельник и сообщил, какая у него будет зарплата на посту главы БЭБ.

"Мы получили ряд государственных регистраций, поэтому юридически БЭБ уже существует, однако не может начать свою деятельность, поскольку для этого штат аппарата органа должен быть укомплектован как минимум на 30%. Думаю, это реально сделать за месяц-два максимум, примерно до конца ноября этого года", — пояснил он.

Также Мельник поделился, что на своей должности будет получать более 120 тысяч гривен в месяц. "Мне известно примерный размер моей зарплаты - это более 120 тысяч гривен", — отметил чиновник и добавил, что это без учета премий, ведь была поставлена задача — не закладывать руководителям премии, пока не будет продемонстрирован эффективный результат работы.

Напомним, 28 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности. Бюро будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

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