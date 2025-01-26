Бьют и снимают на телефон: пять жестоких случаев подросткового насилия в Украине

В большинстве инцидентов дети сами снимали свои действия на видео.

После скандального избиения и издевательства над 12-летней Ярославой в Белой Церкви в Украине наблюдается страшная тенденция избиения среди подростков.

ТСН.ua собрал пять самых громких инцидентов, связанных с насилием среди несовершеннолетних, распространившихся в Сети.

В Николаевской области несовершеннолетние избили 50-летнего мужчину с инвалидностью

В Вознесенском районе Николаевской области группа подростков избила 50-летнего мужчину.

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Об инциденте сообщил журналист Дмитрий Денисюк в Telegram-канале, где отмечалось, что пострадавшим является 50-летний мужчина с инвалидностью. Также там говорилось, что нападавшие отобрали у мужчины его пенсию.

В полиции сообщили, что установившие участников инцидента уже установили.

Правоохранители отметили, что участие в конфликте принимали трое несовершеннолетних:

14-летняя девушка и 12-летний парень, наносившие телесные повреждения мужчине;

13-летний школьник, снимавший событие на камеру телефона.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса.

Речь идет об "Умышленном средней тяжести телесного повреждения", которое карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Жестокая драка в Киеве

Очередное видео жестокого избиения девушки выложили в Интернете 23 января. На нем видно, как две девушки по очереди бьют другую по лицу.

Одна из участниц избиения на видеои говорит: "Может мне куртку снять, чтобы размах был больше?"

После нескольких ударов потерпевшая заплакала. А дальше подростки ей заявили: "Надо было думать о том, что говоришь" и "плакать нужно было раньше".

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Выяснилось, что кулачные бои устроили между собой несовершеннолетние девочки на Троещине.

В полиции Киева сообщили ТСН.ua, что к ним с заявлениями никто из участников драки не обращался. Однако полиция отреагировала на появившееся в Сети видео.

"Мы уже установили участников драки. Это девочки 13 и 14 лет. Между ними возник конфликт. Одна из девушек ударила другую по лицу. По факту избиения начато уголовное производство по части 1 статьи 125 – умышленное легкое телесное повреждение. Устанавливаем все обстоятельства и детали конфликта" между несовершеннолетними", – сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, девушки позвали потерпевшую на прогулку, а затем между ними возник конфликт, причины которого не сообщают. Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения.

На Бучанщине избили парня в подвале

В соцсетях 25 января было распространено видео, на котором видно как группа молодых людей затолкала парня в подвал одной из многоэтажек, а затем начала на него нападать.

Один из участников драки продолжал избивать школьника ногами и руками, пока его не оттащил другой юноша.

Другие же участники события снимали это все на видео и смотрели, не проходят ли мимо подвала жители дома.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел на Бучанщине в селе Софиевская Борщаговка.

Фото Бучанского управления полиции Киевщины

Фото Бучанского управления полиции Киевщины

Правоохранители установили личность потерпевшего и всех участников инцидента.

Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – совершение хулиганских действий группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Избиение двух школьниц в Прикарпатье

В селе Микуличин Ивано-Франковской области полицейские выясняют обстоятельства произошедшего 19 января конфликта между двумя несовершеннолетними девушками. Об инциденте правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей, где опубликовали видео с дракой.

На записи видно, как две школьницы свалили друг друга на землю и подрались, однако никаких обращений в полицию по факту происшествия не поступало.

Выяснилось, конфликт произошел неподалеку от усадьбы в деревне, и ни один из участников не обращался за медицинской помощью.

Полиция установила, что участниками инцидента являются ученицы седьмого и восьмого классов местного лицея.

В настоящее время идет расследование, в ходе которого правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.

В Винницкой области избили шестиклассника

В Винницкой области Хмельницкого района избили 12-летнего школьника, а видео распространили в соцсетях.

В полицию обратилась мать школьника, которая сообщила, что увидела в одной из соцсетей видео, на котором возле местного магазина ученик восьмого класса избивает ее сына.

Стражи порядка, что инцидент произошел еще 6 января. В частности, отметили, что 13-летний местный житель заставил одноклассника потерпевшего снимать инцидент на его телефон.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Окончательную правовую квалификацию события правоохранители предоставят после всех следственных действий.

Напомним, родные 12-летней Ярославы, над которой в парке поиздевалась группа подростков, сообщили о бегстве одного из фигурантов дела.

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