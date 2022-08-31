Бьют по гражданской инфраструктуре: оккупанты обстреляли Запорожье и еще 15 городов и сел области

Полиция зафиксировала за сутки 25 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 30 августа, российские войска обстреляли позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и 15 еще населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВF.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Ольговское, Новоданиловка, Нестерянка, Малая Токмачка, Шевченко, Новоандреевка, Малиновка, Малые Щербаки, Червоное, Каменское, Дорожнянка, Новояковлевка, Зализничное, Запорожье", — говорится в сообщении.



В результате обстрелов российскими оккупационными войсками, в полицию поступило 25 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.



За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1673 человека, из них 451 – дети.

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