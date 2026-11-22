Новая тактика ударов по энергетике: РФ пытается отрезать от сетей Одесщину и Днепропетровщину — Зеленский / © Associated Press

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Российские войска изменили тактику ударов по украинской энергетике и пытаются уничтожать сети и линии электропередач, чтобы отрезать источники питания Одессу, Одесскую область и Днепропетровщину. Поэтому в отдельных регионах возникли значительные проблемы с электроснабжением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения за 22 ноября.

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«Сейчас у россиян тактика по уничтожению сетей, линий передач. Пытаются отрезать от энергоисточников Одессу, Одесскую область, Днепровщину нашу. Ситуация там очень непростая и есть значительные отключения», — рассказал глава государства.

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Зеленский отметил, что в Одессе уже удалось заживить объекты критической инфраструктуры. В настоящее время энергетики работают над обеспечением альтернативного электроснабжения.

Восстановительные работы также продолжаются в Днепре, Каменском, Харьковской области и Полтавской области.

«Необходимое оборудование есть, есть ресурс для ремонтов. Максимально профессиональны наши энергетики. Важно, что всегда стараются возобновить поставки, всегда. Конкретные задачи есть и у военных для противодействия этой новой тактике россиян», — подытожил президент.

Ранее мы писали, что Днепр и Одесса погрузились во тьму после российских ударов по энергетике.

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В частности, в Одессе остановился электротранспорт, в домах нет водоснабжения.

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