Бьют по рукам кувалдой и требуют заразить их СПИДом: в России придумывают способы, как откосить от мобилизации (видео 18+)

В России помимо бегства за границу придумывают способы избежать мобилизации.

В частности, россияне не гнушаются ломать себе конечности.

Такие видео появляются в Сети.

На одном из видео уклоняющийся разместился на ступенчатой площадке, а товарищ прыгает ему на ногу со ступенек. В результате нога сломана, а мобилизация - отложена.

На другом видео способ еще более "изощренный". Друг ломает руки своему товарищу кувалдой.

Ну и топ-способ избежать мобилизации – заразиться СПИДом. В российские центры ВИЧ\СПИДа начали поступать звонки о возможности инфицирования СПИДом.

Напомним, что в Иркутске 25-летний мужчина выстрелил в военкома. Перед этим последний ему нахамил и "послал на 3 буквы". Он приказал всем собравшимся покинуть зал, а затем открыл огонь.

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