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Бьют по тем, от кого зависит тепло: РФ ударила КАБом по газовикам Днепропетровщины и атаковала АЗС
Российские войска ударили авиабомбой по участку газовой службы на Днепропетровщине, в результате чего трое работников Нафтогаза пострадали.
Сегодня, 22 ноября, российские войска сбросили авиабомбу на участок газовой службы в Днепропетровской области, в результате чего пострадали три работника.
О вражеской атаке на объекты энергетической инфраструктуры сообщила пресс-служба Группы Нафтогаз.
В результате удара был ранен работник Группы Нафтогаз, он находится в больнице. Еще двое его коллег получили контузии.
«Россия целенаправленно бьет по людям, которые ежедневно снабжают газом и теплом прифронтовые громады. Наши люди трудятся под постоянной опасностью. Они продолжают делать свое дело, потому что от них зависит тепло в домах», — отметил Сергей Федоренко, и.о. главы правления Группы Нафтогаз.
Кроме того, россияне атаковали две АЗС Укрнефти в Запорожской области.
В компании также подчеркнули, что за последние дни российские войска систематически обстреливают украинских газовиков, их служебный транспорт и критические объекты газовой инфраструктуры в прифронтовых регионах.
Напомним, что 15 октября в Полтавской области россияне ударили дроном по газодобывающей инфраструктуре «Группы Нафтогаз». Работу объекта пришлось приостановить.