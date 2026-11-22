Авиаудар по газовикам на Днепропетровщине и обстрел АЗС на Запорожье: в Нафтогазе сообщили о новых атаках РФ / © УНИАН

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Сегодня, 22 ноября, российские войска сбросили авиабомбу на участок газовой службы в Днепропетровской области, в результате чего пострадали три работника.

О вражеской атаке на объекты энергетической инфраструктуры сообщила пресс-служба Группы Нафтогаз.

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В результате удара был ранен работник Группы Нафтогаз, он находится в больнице. Еще двое его коллег получили контузии.

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«Россия целенаправленно бьет по людям, которые ежедневно снабжают газом и теплом прифронтовые громады. Наши люди трудятся под постоянной опасностью. Они продолжают делать свое дело, потому что от них зависит тепло в домах», — отметил Сергей Федоренко, и.о. главы правления Группы Нафтогаз.

Кроме того, россияне атаковали две АЗС Укрнефти в Запорожской области.

В компании также подчеркнули, что за последние дни российские войска систематически обстреливают украинских газовиков, их служебный транспорт и критические объекты газовой инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Напомним, что 15 октября в Полтавской области россияне ударили дроном по газодобывающей инфраструктуре «Группы Нафтогаз». Работу объекта пришлось приостановить.

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