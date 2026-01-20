Бьют по восстановленному: РФ уничтожила почти всю генерацию, которую ремонтировали с октября

Алексей Соболев в Давосе / © скриншот с видео

Реклама

Экстренные потребности энергосистемы превышают $1 млрд, необходимы трансформаторы, мобильные подстанции, сетевое оборудование, кабели и резервные источники питания.

Ключевым фактором остается скорость поставки оборудования. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев на панельной дискуссии в Ukraine House Davos, организованной Фондом Виктора Пинчука.

По словам Соболева, Россия от 25 октября повредила около 8,5 ГВт украинских генерирующих мощностей, в частности, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, причем значительную часть объектов атаковали повторно после восстановления. В сочетании с сильными морозами это привело к масштабным блекаутам в Днепре, Запорожье и Киеве, потере теплоснабжения и воды для сотен тысяч домохозяйств.

Реклама

Дефицит электроэнергии, по словам министра, частично покрывается импортом из ЕС — около 1,9 ГВт, что является рекордным показателем, а также стабилизационными графиками отключений.

Читайте также Дата публикации 12:05, 20.01.26 Категория Украина Количество просмотров 610 Удары по энергетике: Зеленский дал поручение военным

«По поводу газа минувшей весной Россия уничтожила половину добывающих мощностей, которые за пол года восстановили до 110%, однако осенью было разрушено еще около 40%. Украина имеет 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах, но для прохождения зимы необходимо импортировать более 4 млрд кубометров», — заключил Соболев.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, когда в Украине улучшится ситуация со светом. «Нужно претерпеть январь и февраль, а с марта ситуация должна постепенно улучшаться», — отметил нардеп.