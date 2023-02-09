Бьют током и стреляют по конечностям: в Мелитополе оккупанты обустроили 5 застенок для украинцев

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики обустроили по меньшей мере пять застенок, где применяют против украинцев электричество и стреляют по конечностям.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала FREEДОМ.

"Сегодня на территории города — по меньшей мере пять пыточных. Что такое пять пыточных? Это только те места, которые расположены, например, в захваченном районном отделении полиции, захваченном военкомате, воинской части. В этих пыточных россияне, когда похищают в плен наших людей, точно творят бесчинства. Уже есть подтвержденные факты, что в качестве пыток они применяют и электричество и стреляют по конечностям. И именно поэтому сегодня мы называем наш город самой большой тюрьмой в Европе. Потому что в Мелитополе осталось примерно 50-60 тысяч нашего гражданского население, которое сегодня не имеет никаких прав, никаких свобод", – сказал он.

Федоров отмечает, что на временно оккупированной части Запорожской области находятся "вагнеровцы", "кадыровцы" и мобилизованные.

"Для жителей сегодня не стоит вопрос безопасности на временно оккупированной части Запорожской области, потому что вся временно оккупированная часть региона — это сплошная опасность. И единственный путь, как избавиться от нее, это выехать из временной оккупации", — сказал мэр, но в то же время добавил, что выезд из временно оккупированного Мелитополя – это также "своеобразная лотерея".

Напомним, в Николаевской области обнаружили еще одну застенку оккупантов, где местных душили, избивали и применяли к ним электрошокер. Также в Херсонской области нашли еще одну застенку, которую устроили россияне.

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