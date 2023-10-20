Бывает и такое: в Сумах начальника отдела по борьбе со взятками заподозрили во взяточничестве

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении во взяточничестве начальнику отдела по борьбе со взятками управления стратегических расследований в Сумской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

О событии, состоявшемся 18 октября, сообщило сумское издание SumyToday.

Как сообщается, по версии следствия, милиционер требовал 15 тыс. долларов от работника лесхоза, которого в свою очередь поймали на пособничестве в незаконной порубке деревьев.

Однако подозреваемого полицейского пока не задержали, так как заподозрив, что он находится в разработке сотрудников ДБР, чиновник обратился к внутренней безопасности с заявлением, что ему собираются давать взятки. Так что передача средств не состоялась. Подозрение ДБРовцы объявили по имеющимся у них доказательствам.

Отметим, что официального сообщения от ДБР и полиции об инциденте в Сумской области не было.

Напомним, народный депутат от депутатской группы "За будущее" Виктор Мялык, подозреваемый в неуплате налогов на сумму 97 млн грн, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по установлению в Украине праздника "Дня благодарения Богу".

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