Бывшая заместительница Кравченко уволилась из ГНС "ради стабильности"

Государственная налоговая служба

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Бывшая исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух подала заявление об увольнении с должности первого заместителя главы ГНС. Это произошло после того, как правительство прекратило её полномочия в качестве и.о. руководителя налоговой службы, а также на фоне громкого расследования антикоррупционных органов по делу «Карфаген».

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины на официальном сайте.

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Карнаух объяснила своё решение необходимостью обеспечить стабильную работу ГНС, которая отвечает за поступления в государственный бюджет и финансовую стабильность страны.

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«В условиях войны стабильность и непрерывность работы всех государственных институтов — залог существования Украины. Это касается и Государственной налоговой службы, которая отвечает за наполнение государственного бюджета и финансовую стабильность страны. И никакие обстоятельства не должны на это влиять. Поэтому я приняла решение — написала заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой службы», — отметила Карнаух.

Она поблагодарила правительство и министра финансов за доверие и возможность работать в ГНС, а также сотрудников налоговой службы — за профессионализм и работу в условиях войны.

Кроме того, Карнаух поблагодарила налогоплательщиков, подчеркнув их роль в обеспечении стабильности государства.

«И главное — спасибо каждому налогоплательщику! Ведь именно вы и ваша добросовестная работа — огромная часть устойчивости страны», — заявила она.

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Карнаух заявила о принципе доверия

В своём заявлении об уходе Карнаух также подчеркнула, что во время работы в ГНС старалась выстраивать отношения с бизнесом на основе доверия и понятных правил.

«Во время каждой встречи с представителями бизнеса я подчеркивала, что доверие строится делами. Этому принципу я буду следовать и в дальнейшем», — подчеркнула она.

Карнаух также поблагодарила международных партнеров, которые, по её словам, помогали ГНС двигаться к модели европейского государственного учреждения.

Теперь правительство должно определиться с кандидатурой нового руководителя ГНС или исполняющего его обязанности. Решение о дальнейшем руководстве налоговой службой планируется рассмотреть на следующем заседании Кабмина.

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Правительство отстранило Карнауха от должности

До этого, 14 сентября, правительство отстранило Карнаух от исполнения обязанностей главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Министру финансов поручили вынести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность главы ГНС или временно исполняющего его обязанности. Причины такого кадрового решения Корецкий не назвал.

Карнаух исполняла обязанности главы ГНС с июня 2025 года. До этого она занимала должность первого заместителя главы службы.

Карнаух возглавила ГНС после Кравченко

23 июня 2025 года, после назначения тогдашнего главы ГНС Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины, Кабмин возложил исполнение обязанностей руководителя налоговой службы на Карнаух. На тот момент она была его первым заместителем.

Таким образом, более года Карнаух фактически руководила налоговой службой в качестве исполняющей обязанности председателя, тогда как полноценного руководителя ГНС не было.

Обыски у Карнаух

«Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в политических кругах сообщила, что 15 сентября у Карнаух прошли обыски, проведенные НАБУ и САП.

По данным издания, правоохранители прибыли к бывшей заместительнице Кравченко уже на следующий день после того, как Кабмин прекратил её полномочия в качестве и.о. главы ГНС.

«Украинская правда» отмечает, что обращалась за комментариями в НАБУ и САП, однако в ведомствах отказались комментировать эту информацию. Поэтому данные об обысках пока остаются информацией, полученной изданием из собственных источников, а не официальным сообщением антикоррупционных органов.

Напомним, ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко обострилась после того, как он выехал за пределы Украины после громкого расследования НАБУ и САП по делу «Карфаген».

Кравченко отрицает свою причастность к делу о мошеннических колл-центрах, которое расследуют антикоррупционные органы.

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