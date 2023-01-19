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Бывшего депутата нашли мертвым в реке на Черниговщине: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2349
Время на прочтение
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Бывшего депутата нашли мертвым в реке на Черниговщине: фото

Фото: Суспільне

По предварительным данным, экс-депутат райсовета Константина Николайчик утонул.

В городе Мена Черниговской области обнаружил мертвым экс-депутата райсовета Константина Николаевчика. Мужчину несколько дней разыскивали, а уже 17 января его тело обнаружили в реке.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на главу Менской громады Геннадия Примакова.

По словам главы громады, Константин Николайчик поскользнулся и упал в реку.

Накануне Главное управление ГСЧС области сообщило, что погибший — 32-летний житель села Киселевка Минской территориальной громады, пропавший при неизвестных обстоятельствах еще вечером 12 января.

"Вероятнее всего, проходя вдоль крутого берега реки, мужчина не удержался, упал в водоем и утонул", — говорится в сообщении.

© Управление ДСНС в Черниговской области
Фото: Управление ДСНС в Черниговской области
© Управление ДСНС в Черниговской области
Фото: Управление ДСНС в Черниговской области
© Управление ДСНС в Черниговской области
Фото: Управление ДСНС в Черниговской области

Известно, что Константин Николайчик шесть лет назад баллотировался на должность главы Менской ОТГ.

Напомним, в квартире в Луцке нашли застреленных супругов. Дверь в квартиру пара была заперта изнутри.

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Дата публикации
Просмотры
2349
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