Бывшего комбата подозревают в переправке военного за границу

В Украине разоблачили бывшего командира батальона одной из воинских частей, который вместе с гражданским способствовал тому, чтобы военнослужащий незаконно пересек границу.

Об этом сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

«Досудебным расследованием установлено, что подполковник, действуя в сговоре с гражданским лицом, за неправомерную выгоду в размере 3500 долларов США организовал содействие в самовольном оставлении военнослужащим места службы и его незаконной переправке через государственную границу Украины. В частности, обеспечил беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты, вводя в заблуждение правоохранителей касательно законности перемещения лиц в приграничный район для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины», — сообщила прокуратура.

По данным ведомства, при контроле за совершением преступления задокументирована передача денежных средств в сумме 3500 долларов США в качестве неправомерной выгоды. После получения указанных средств в порядке ст. 208 УПК Украины фигуранты были задержаны.

Кроме того, в прокуратуре добавили: «Действия подозреваемых квалифицированы как законченное покушение на пособничество в дезертирстве и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам. По ходатайству прокурора к подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тыс грн».

Досудебное расследование осуществляет ДБР при оперативном сопровождении УСБУ в Запорожской области и ГПСУ.

