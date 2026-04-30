ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Бывшего комбата подозревают в переправке военного за границу

По данным следствия, подозреваемые получили средства за переправку военного за границу, но распорядиться не успели.

Автор публикации
Игорь Серов
Комментарии
Разоблачение коррупционера

Бывшего комбата подозревают в том, что он способствовал бегству военного за границу. / © ТСН

В Украине разоблачили бывшего командира батальона одной из воинских частей, который вместе с гражданским способствовал тому, чтобы военнослужащий незаконно пересек границу.

Об этом сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

«Досудебным расследованием установлено, что подполковник, действуя в сговоре с гражданским лицом, за неправомерную выгоду в размере 3500 долларов США организовал содействие в самовольном оставлении военнослужащим места службы и его незаконной переправке через государственную границу Украины. В частности, обеспечил беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты, вводя в заблуждение правоохранителей касательно законности перемещения лиц в приграничный район для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины», — сообщила прокуратура.

По данным ведомства, при контроле за совершением преступления задокументирована передача денежных средств в сумме 3500 долларов США в качестве неправомерной выгоды. После получения указанных средств в порядке ст. 208 УПК Украины фигуранты были задержаны.

Кроме того, в прокуратуре добавили: «Действия подозреваемых квалифицированы как законченное покушение на пособничество в дезертирстве и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам. По ходатайству прокурора к подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тыс грн».

Досудебное расследование осуществляет ДБР при оперативном сопровождении УСБУ в Запорожской области и ГПСУ.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie