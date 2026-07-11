Бывшего комбрига 155-й ОМБр и его подчиненных подозревают в убийстве двух гражданских — ВСП ВСУ

Задержание военнослужащего ВСУ

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Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования «Север» Сухопутных войск Станиславу Лучанову и другим установленным участникам организованной преступной группы было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины.

В ВСП отметили, что раскрытие организованной группы стало результатом совместной работы Управления внутренней безопасности ВСУ Главного управления ВСП и Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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«Проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых раскрыта организованная группа лиц, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских лиц на территории Киевской области», — говорится в сообщении.

В Военной службе правопорядка подчеркнули, что по итогам следственных действий подозрения были предъявлены как бывшему командиру 155-й ОМБр, так и всем установленным на данный момент участникам преступной группы.

«По итогам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады… и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством», — сообщили в ВСП.

По информации службы, правоохранителям удалось установить всех причастных к преступлению, задокументировать их деятельность, провести задержания в нескольких регионах Украины и собрать необходимую доказательную базу.

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В ВСП также сообщили, что по поручению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в войсках усилены профилактические и контрольные меры по предотвращению нарушений воинской дисциплины, превышению служебных полномочий и другим противоправным действиям военнослужащих.

«Командование Вооруженных Сил Украины подчеркивает принцип неизбежности наказания независимо от должности или воинского звания лица», — отметили в Военной службе правопорядка.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы продолжают проводить неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Оперативном командовании «Север» сообщили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, самовольно покинувший место службы, находится в розыске. Там также заявили, что все военнослужащие, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следствием.

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По информации украинских СМИ, девять военнослужащих 155-й ОМБр подозреваются в причастности к похищению и убийству двух братьев в Белоцерковском районе Киевской области.

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