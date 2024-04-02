Бывшего советника Офиса президента поймали на хищении 100 млн гривен

В общей сложности задержали четырех подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера этой группы.

Одного из бывших советников Офиса президента задержали по подозрению в завладении 94,8 млн. грн. при закупке трансформаторов.

Об этом сообщает НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным источников ЭП, речь идет об экссоветнике Офиса президента Артеме Шило.

Отмечается, что в июне-декабре 2022 года подозреваемый из-за подконтрольных работников Укрзализныци обеспечил победу нужной компании в тендере на поставку трансформаторов железной дороги по завышенной цене. В то же время более дешевые предложения других претендентов отсеяли на основании организованного им письма "Об угрозах государственной безопасности".

Известно, что компанию контролирует гражданин Беларуси, а сами трансформаторы закупили у производителя в Узбекистане и продали Укрзализныци по цене, увеличенной почти вдвое.

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По оценке НБУ, эта схема нанесла государственному перевозчику ущерб на сумму 94,7 млн грн в течение 2022-2024 годов. Суд наложил арест на 53 млн. грн на банковских счетах компании-поставщика.

В ходе расследования задержаны четыре подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер этой группы. Им инкриминируют незаконное завладение имуществом (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса)".

На хищении разоблачили бывшего советника ОП

Сумма контракта составила 374 млн. грн., компания выиграла его без проведения открытых торгов.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов.

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