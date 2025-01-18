Бывшего топ-чиновника МВД разоблачили на масштабной схеме хищения

В целом преступные действия чиновника нанесли ущерб на 16 млн грн.

НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Судя по обстоятельствам дела, речь идет о бывшем госсекретаре Министерства внутренних дел Алексее Тахтае.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Чиновника подозревают в махинациях по закупке оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 миллионов гривен.

Как выяснили детективы, предприниматель, снабжавший оборудование для видеонаблюдения и контроля доступа к зданиям МВД, завысил его стоимость.

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В 2018-2019 годах через свою общественную организацию он передал госсекретарю МВД (в то время эту должность занимал Алексей Тахтай) четыре роскошных автомобиля.

В 2020 году госучреждение МВД закупило это оборудование, несмотря на явно завышенную стоимость.

Это повлекло ущерб бюджету более чем на 16 миллионов гривен.

После увольнения Алексея Тахтая с занимаемой должности переданные авто остались в его пользовании – их просто подарили по формальному договору.

В Центре противодействия коррупции отметили, что в декларации за 2023 год Тахтай указал три автомобиля, которые находятся в его собственности: BMW X5 2015 года, Mercedes Benz GLS 2020 года и Range Rover 2013 года.

Антикоррупционные активисты напомнили, что ранее Тахтай был замминистра внутренних дел Арсена Авакова. В 2017 году его наградили орденом "За заслуги" ІІ степени.

Напомним, бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, покинувший Украину накануне полномасштабного вторжения, приобрел три квартиры в элитном жилом комплексе в Турции.

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