Бывшему куратору "Великого будівництва" нашли работу в Минобороны: подробности

С 1 марта Кирилл Тимошенко, экс-координатор "Великого булівництва", теперь руководит медиа-направлением в одном из ключевых министерств.

Об этом сообщает издание NV, получившее официальное подтверждение.

Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова. Сначала об этом сообщили источники, а позже эту информацию изданию официально подтвердили в Министерстве обороны (МО).

Бывший заместитель Андрея Ермака, как рассказали изданию три независимых источника, уже несколько недель работает с министром. "Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, там кабинет и заводит в ведомство свою команду", — отметил один из правительственных собеседников.

В пресс-службе МО по соответствующему запросу NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны, — на основании соответствующего приказа о его назначении.

Официальный ответ на запрос NV о должности Кирилла Тимошенко/Фото: Министерство обороны Украины

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко — медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", — добавили в пресс-службе МО.

Тимошенко и громкие скандалы с его участием

Тимошенко занимается медиа-обеспечением политических и государственных кампаний более десяти лет. Начиная с 2014-го, он сотрудничал с нынешним мэром Днепра Борисом Филатовым и другими представителями партии УКРОП. Затем присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. С мая 2019-го последний сделал замглавы своей администрации Тимошенко. Эту должность он сохранил и после увольнения своего первого шефа Андрея Богдана.

В команде Андрея Ермака Тимошенко стал куратором самого амбициозного довоенного проекта Зеленского — программы “Велике будівництво”. В январе прошлого года его уволили из ОП. С тех пор он не имел отношения к органам государственной власти и выпал из информационного поля.

За время работы в ОП Тимошенко несколько раз попадал в эпицентр публичных скандалов. В частности, именно он — как источник — предоставил нескольким СМИ "заявление на увольнение" Богдана, хотя это был фейковый документ.

В сентябре 2022 года внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о масштабном хищении гуманитарной помощи в Запорожье и Запорожской области, которая затем перепродавалась через супермаркеты. По его данным, сумма хищения составила 322 млн. грн. Причастными Шевченко назвал запорожских чиновников и отдельных должностных лиц ОПУ. Тимошенко свою причастность к этому делу возразил.

В октябре 2022 года Кирилл Тимошенко попал в скандал из-за внедорожника Chevrolet Tahoe, который был передан Украине как гуманитарная помощь. Американская компания General Motors передала Украине 50 таких автомобилей для гуманитарных миссий и вывоза граждан из зоны боевых действий. Один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами и стал фактически служебным автомобилем Кирилла Тимошенко. Когда скандал получил огласку, Тимошенко передала транспортное средство в один из прифронтовых регионов.

Также замруководителя ОПУ несколько раз был замечен за рулем чужого автомобиля Porsche Taycan стоимостью около 100 тыс. долларов. Сам Тимошенко объяснил, что брал автомобиль прокатиться. Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку по этому факту, но о результатах ведомство не сообщало.

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