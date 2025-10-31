- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 806
- Время на прочтение
- 1 мин
Бывшему мэру Одессы Труханову избрали меру пресечения: что решил суд
Суд избрал меру пресечения бывшему главе Одессы Геннадию Труханову. Чиновника подозревают в том, что его бездействие привело к массовой гибели людей.
Бывшему главе Одессы Геннадию Трухановуизбрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
«Бывшему городскому голове Одессы, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек (ч. 3 ст. 367 УК Украины), по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля», — говорится в сообщении.
По версии следствия, чиновник, зная о неудовлетворительном состоянии дождевой канализации, не принял меры для ее ремонта.
В день чрезвычайной ситуации, а именно во время мощного ливня 30 сентября, он также не организовал оповещение граждан и не привел в готовность системы гражданской защиты, что стало причиной гибели девяти человек.
По этому же делу подозрения в халатности получили еще восемь чиновников горсовета и коммунальных предприятий, для которых также избраны меры пресечения.
