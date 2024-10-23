Бывшему военному, который является отцом троих детей, ТЦК отказал в отсрочке: какая причина

Бывшему военнослужащему было отказано в подтверждении отсрочки от мобилизации как многодетному отцу. В ТЦК мотивировали свое решение тем, что он не предоставил свидетельства о рождении детей с указанием его отцовства.

Об этом говорится в решении Одесского областного административного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Бюрократическая волокита началась 12 мая 2024 года, когда во время остановки на въезде в город Измаил Одесской области сотрудник ТЦК сообщил бывшему военнослужащему, что в системе "Оберіг" нет информации о предоставленной ему отсрочке.

При этом этот мужчина был уволен из рядов ВСУ в мае 2023 года на основании ст. 23 Закона о мобилизации, поскольку на его содержании находились трое детей младше 18 лет. Соответствующая запись была сделана в его военном билете.

У бывшего военного был еще один документ – удостоверение управления труда и социальной защиты населения, которым его признали многодетным отцом, имеющим на иждивении троих детей.

Несмотря на это, мужчине предложили обратиться в ТЦК. Не тратя время попусту, он уже 15 мая направил соответствующее заявление вместе с подтвердительными документами, котооея было получено военкоматом 28 мая 2024 года.

Однако 1 июня бывшему военному позвонили по телефону из ТЦК и предложили явиться для обновления учетных данных и написания заявления о предоставлении отсрочки. 19 июня ему поступило письмо с уведомлением об отказе в предоставлении отсрочки, поскольку он не предоставил свидетельства о рождении детей с указанием его отцовства.

Какое решение принял суд

По этому поводу мужчина обратился в Одесский окружной административный суд, который принял решение, которым обязал ТЦК “повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и принять решение о предоставлении отсрочки на основании п. 3 ч. 1 ст.. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В решении суда обратили внимание на изменения, внесенные в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в апреле 2024 года, согласно которым не подлежат призыву мужчины, на содержание которых находятся трое и более детей, за исключением лиц с задолженностью по алиментам.

Напомним, военный юрист Роман Лихачев обратил внимание на большое количество судебных решений о том, что забронированного мобилизовали незаконно. Но пока человек получит это решение, все это время он будет служить.

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