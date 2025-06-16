Бывшие энергетики своей аферой оставили без горячей воды половину Кривого Рога (фото)

Задержанные / © Национальная полиция Украины

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Половина Кривого Рога осталась без горячей воды из-за масштабной схемы растраты имущества. В результате действий преступной организации более 250 тысяч жителей и критическая инфраструктура города оказались без теплоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Telegram.

Правоохранители установили, что организаторами схемы были два бывших руководителя государственного теплоэнергетического предприятия Кривого Рога. Под видом перемещения оборудования для сохранения в военное время, они вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов и демонтировали из них латунные трубки с цветными металлами.

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Чтобы скрыть кражу, водонагреватели наполняли посторонними предметами, например одеждой, и возвращали на место, имитируя их работу. Демонтированные трубки продавали за наличные на местные металлобазы без оформления документов и без радиационного контроля.

Нацполиция разоблачила преступную организацию / © Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила преступную организацию / © Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила преступную организацию / © Национальная полиция Украины

Полиция зафиксировала более 65 эпизодов преступной деятельности. Всему составу организации — десяти лицам — сообщено о подозрении. За содеянное им грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Сумма убытков достигает почти 30 миллионов гривен. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве летом может не быть горячей воды. Это связано с нежеланием городских властей тратить дефицитный газ на подогрев горячей воды в межсезонный период.

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