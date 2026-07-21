Бывшим женам военных, которые воспитывают детей, предлагают давать квартиры: кто будет иметь право

Право на жилье для бывших жен военных / © iStock

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В Украине инициировали изменения в законодательство, которые должны защитить женщин, которые после развода с военнослужащими самостоятельно воспитывают общих малолетних детей. Соответствующую петицию №41/010363-26эп уже зарегистрировали на сайте Кабинета министров.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Бывшим женам военных предлагают дать право на квартиры и жилищные гарантии

Речь идет о бывших женах украинских военных, которые после развода с мужем самостоятельно воспитывают общих детей, в частности, тяжелобольных. После расторжения брака с военнослужащим женщина теряет статус члена его семьи, а вместе с ним — и право на жилищные и социальные гарантии. В результате дети, остающиеся жить с матерью, нередко оказываются без должной государственной защиты.

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Авторы петиции ссылаются на статьи 3, 24, 46, 48, 51 и 52 Конституции Украины, гарантирующие равенство граждан, право на социальную защиту, достаточный уровень жизни и охрану детства.

Как пишут авторы петиции, наиболее уязвимыми в этой ситуации являются женщины с тяжелыми заболеваниями, инвалидностью или утратой трудоспособности. Кроме того, инициаторы отмечают, что действующее законодательство не защищает имущественные права детей и в тех случаях, когда недвижимость оформляется на близких родственников военного.

Авторы петиции призывают правительство разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который обеспечит:

Льготы и компенсации : введение государственной программы обеспечения жильем или выплаты денежной компенсации для бывших жен, которые сами воспитывают малолетних детей.

Квартирный учет : предоставить право этим женщинам и их детям становиться или оставаться на квартирном учете по месту жительства ребенка.

Первоочередная защита : особые гарантии для матерей с тяжелыми заболеваниями.

Защита прав ребенка : гарантия того, что жилищные права детей не будут прекращаться из-за развода родителей или ненадлежащего поведения одного из них, а при распределении гарантий интересы детей будут учитываться прежде всего.

Контроль состояния: введение механизма проверки имущественного положения военнослужащих на квартирном учете, чтобы сделать невозможным сокрытие имущества или его переоформление на родственников.

В петиции пишут, что государство должно заботиться о детях защитников независимо от сохранения брака их родителей, а также создать баланс между социальной защитой военных и поддержкой того родителя, который самостоятельно несет основную тяжесть воспитания несовершеннолетних.

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Какие льготы имеют жены военных в Украине

Напомним, участники боевых действий в Украине и члены их семей — жены, дети, родители и иждивенцы — имеют право на ряд государственных льгот и социальных гарантий

В частности, предусмотрена 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для домов без центрального отопления, для лиц с инвалидностью в результате войны — 100%. Жены военных имеют право на бесплатное амбулаторное и стационарное лечение в военно-медицинских учреждениях, а при необходимости — и за границей.

Детям УБД предоставляются гарантии на первоочередное оздоровление, льготные места в детсадах, школах и лагерях, а также обучение на средства бюджета, социальные стипендии и льготное или бесплатное проживание в общежитиях.

Для оформления этих льгот необходимо подать заявление, паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право на льготу, воспользовавшись личным обращением или онлайн-сервисами Пенсионного фонда Украины.

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