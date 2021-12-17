Бывший глава разведки Минобороны Бурба уволился из Вооруженных сил

Рапорт подписал Министр обороны.

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уволен из Вооруженных сил Украины на основании рапорта, который он сам подал.

Об этом Бурба сообщил в комментарии LIGA.net.

По его словам, министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение 15 декабря. Впрочем, это был повторный рапорт, потому что предыдущий отомился подписывать тогдашний глава Минобороны Андрей Таран.

"Он (Резников - Ред.) уволил меня по моему рапорту, который был написан еще (в сентябре 2021 года - Ред.)...", — сказал Бурба.

Он рассказал, что в то время должно было состояться заседание ВСК парламента по делам о срыве операции с задержанием "вагнеровцев". Тогда должны были заслушать показания Бурбы. Впрочем, заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.

"То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны (Таран - Ред.) и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией" по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр (Резников - Ред.) удовлетворил, приказ подписан", - сказал Бурба.

Министр Алексей Резников в комментарии журналистам уточнил, что приказ №660 об освобождении Бурбы издан 9 декабря. К слову, от 5 августа 2021 разведку Минобороны возглавляет Кирилл Буданов.

Следует отметить, что Василий Бурба возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины. Его имя снова появилось в медиа после выхода громкого расследования Bellingcat по спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев".

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя военной разведки Минобороны Украины Василия Бурбу готовилось покушение. Кто и когда готовил покушение, а также подозреваемые ли по этому делу, президент не сообщил.

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