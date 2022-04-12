Бывший механик БТР армии РФ сжег военный билет и призвал оккупантов возвращаться домой: видео

Мужчина призвал своих сограждан не выполнять преступные приказы.

Бывший механик БТР мотострелковых войск Российской Федерации уничтожил свой военный билет и призвал российских военных возвращаться домой.

Как рассказали в Государственном бюро расследования, гражданина России работники ДБР обнаружили в Хмельницкой области во время проведения фильтрационных мероприятий. Как выяснилось, молодой человек родился и прожил в России большую часть своей жизни. До переезда в Украину он проходил службу в 56-ом гвардейском центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717).

Мужчина осудил действия оккупантов, показательно уничтожил свой военный билет и обратился к россиянам.

"Хочу обратиться к военным, своим ровесникам, подумайте, для чего вы это делаете. Прекратите выполнять преступные приказы и возвращайтесь домой", — сказал он.

Напомним, бывший "чиновник ЛНР" добровольно сдался СБУ.